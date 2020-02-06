Магас, , 12:15 — REGNUM Более 70 праздничных мероприятий и патриотических акций пройдет в Ингушетии в рамках объявленного в 2020 году в России Года памяти и славы. На их проведение региону из федерального бюджета будет выделено 310 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе правительства республики.

По словам вице-премьера Марьям Амриевой, к 75-летию Победы в Ингушетии будут организованы праздничный парад, церемония возложения цветов к Вечному огню и мемориальным плитам, а также состоятся акции «Бессмертный полк» и «Эстафета Победы». Кроме того, в течение года в Ингушетии пройдут поэтические, художественные, музыкальные, режиссерские и другие патриотические конкурсы.

Также отмечается, что к юбилею Победы в Великой Отечественной войне в Ингушетии приведут в должный вид памятники и места воинских захоронений.