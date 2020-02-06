Волгоград, , 11:52 — REGNUM Факт оформления ветеринарных сопроводительных документов на просроченную продукцию выявили специалисты Россельхознадзора по Волгоградской области, сообщили 6 февраля в пресс-службе ведомства. В продажу пытались ввести партию полутвёрдого сыра.

Эксперты при мониторинге системы «Меркурий» обнаружили, что бухгалтер ООО «Торговый процесс» оформил ветеринарные сопроводительные документы на продукцию с истекшим сроком годности. Для реализации в пищу приготовили полутвёрдый сыр «Сливочный» весом более 16,5 кг.

В отношении предприятия и его бухгалтера возбуждено административное производство. Все продукты животноводства, срок годности которых истёк, должны быть утилизированы.