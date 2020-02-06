Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 6 февраля.

В Матвеево-Курганском районе в связи с непогодой ограничено движение с 34-го по 75-й км автодороги Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное — граница с Украиной, уточнили в ведомстве.

Кроме того, затруднено движение на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе. Также ограничено движение пассажирского транспорта на участке автодороги Ростов — Новошахтинск.

ИА REGNUM ранее сообщало, что движение пассажирского транспорта ограничено на трассе М-4 «Дон» с 881-го км (Тарасовский район) до 1000-го км (развязка на Шахты). Автовладельцев просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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