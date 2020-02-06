Ирвайн, США, , 11:47 — REGNUM Директор The Coalition (авторы франшизы Gears of War) Род Фергюссон присоединится к Blizzard в качестве главы разработки Diablo IV. Об этом он сообщает 6 февраля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/GearsViking/status/1225198634112704512

Фергюссон отметил, что теперь он будет руководить всей франшизой Diablo. Ради этого ему пришлось покинуть прошлое место работы.

Напомним, Diablo IV анонсировали на выставке Blizzcon 2019. Дата выхода игры пока не сообщается.

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