Волжский, Волгоградская область, , 11:40 — REGNUM Наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма получила 47-летняя жительница города Волжский Волгоградской области, сообщила 6 февраля пресс-служба облсуда. Женщина позвонила в службу спасения и сообщила о «захвате» детского сада.

Звонок в службу спасения поступил 29 июня 2019 года. В одном из кафе города женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила экстренным службам о «захвате» дошкольного учреждения. Сотрудники правоохранительных органов обыскали детский сад, к счастью, угроза оказалась ложной. На суде обвиняемая пояснила, что звонила с телефона своего приятеля, а зачем это сделала — не помнит.

Суд признал хулиганку виновной и назначил ей наказание виде лишения свободы сроком на три года, с применением ст. 73 УК РФ — условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.