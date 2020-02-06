Роквилл, США, , 11:34 — REGNUM Карту игровой локации из TES V: Skyrim нашли в украинском учебнике по географии для шестого класса. Об этом 6 февраля сообщает Telegram-канал «Мир Фантастики».

Изображение всех провинций Скайрима расположено на 36-й странице учебника в разделе «Земля на плане и карте». Сообщается, что авторами необычного образовательного пособия выступили В. Пеструшко и Г. Уварова.

Напомним, TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра с открытым миром от американской компании Bethesda Softworks. Её релиз состоялся в 2011 году.

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