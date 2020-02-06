Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Жители Свердловской области тратят от третьей части своего бюджета на еду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Ведомство проанализировало потребление основных продуктов питания, пока только за 2018 год. Обнаружилось, что в городских домохозяйствах на еду тратится 34,5% бюджета, а в сельских — 41,2%. В среднем по всем домохозяйствам показатель составил 35,1%.

В переводе на абсолютные цифры свердловчане тратят по 6 тысяч 58 рублей в месяц на питание одного человека. В городе эта сумма чуть больше — 6 тысяч 358 рублей, а в сельской местности — 4 тысячи 386 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе определили самые большие средние зарплаты по итогу трёх кварталов 2019 года. Больше всего получают специалисты в сфере научных разработок и исследований (более 63,2 тысяч рублей в месяц).

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