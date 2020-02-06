Киев, , 11:26 — REGNUM 25 членов экипажа судна Diamond Princess, на борту которого был выявлен китайский коронавирус 2019-nCoV, являются гражданами Украины. Об этом сообщили 5 февраля в министерстве иностранных дел Украины, передает издание Украинская «правда».

По данным посольства Украины в Японии, лайнер стоит на рейде возле Йокогамы. На судне объявлен двухнедельный карантин. Власти Японии организовали жизнеобеспечение судна и помощь его пассажирам.

Всего на борту Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран мира, включая 24 граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус 2019-nCoV был обнаружен ещё у 10 пассажиров судна. Все заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения японской префектуры Канагава.

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