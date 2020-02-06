Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Министру здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Екатерине Тикарадзе во время ее выступления в парламенте 6 февраля задали вопрос о том, голодают ли дети в стране. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, об этом спросил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Реваз Арвеладзе.

Министр не назвала конкретных данных, но отметила, что еще предстоит многое сделать, чтобы дети не только не голодали, но и жили в благополучии.

Стоит отметить, что Арвеладзе вопрос о голодающих детях начал задавать после отчета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором говорится, что в Грузии в бедности живет каждый пятый ребенок. Депутат поставил под сомнение опубликованные данные.