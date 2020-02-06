Грозный, , 11:19 — REGNUM Свыше 150 социальных объектов планируют построить власти Чечни в 2020 году в рамках реализации национальных проектов. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

»В Чечне наблюдается самый высокий демографический рост в России. Это требует дополнительных расходов, особенно — на образование и здравоохранение. <…> Только в рамках нацпроектов построим более 150 объектов», — написал Кадыров.

В частности, планируется построить 11 школ, шесть детских садов, шесть фельдшерско-акушерских пунктов, детский инфекционный комплекс. Чеченский лидер заверил, что планы будут реализованы.