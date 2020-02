Сан-Франциско, США, , 10:56 — REGNUM Игра Power Rangers: Battle for the Grid получила масштабное обновление. Теперь в ней появилась функция кроссплея между PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, сообщалось 5 февраля в ролике на YouTube-канале проекта.

Разработчики заявили, что с момента выхода игры (в марте 2019 года) в ней появились 18 «играбельных» персонажей, сюжетная линия, озвучка от актёров из оригинального сериала, онлайн-лобби на восемь человек и кроссплей. В дальнейшем авторы проекта планируют выпускать новые обновления.

Power Rangers — это американская медифраншиза, основанная на японском телесериале Super Sentai. Каждый сезон шоу рассказывает о команде молодых людей, умеющих превращаться в могущественных супергероев.

Читайте ранее в этом сюжете: «Старый друг»: для игры Chernobylite вышло крупное сюжетное обновление