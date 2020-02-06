Самарканд, Узбекистан, , 10:51 — REGNUM Суд по уголовным делам Ургутского района Самаркандской области Узбекистана приговорил 17-летнего угонщика автомобиля к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили 6 февраля в следственном департаменте при МВД республики.

Молодой человек был задержан 24 октября 2019 года по подозрению в угоне автомобиля. Преступление было квалифицировано по п. «а», ч. 2, ст. 267 УК республики («Угон транспортного средства, совершенный опасным рецидивистом»).

Отмечается, что злоумышленник украл автомобиль Nexia-3, владелец которого забыл ключи зажигания в автомобиле. Ранее молодой человек уже был осужден за угон автомобиля.

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