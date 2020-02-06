Новопокровский район, Краснодарский край, , 10:47 — REGNUM Глава Новопокровского района Краснодарского края Юрий Ревякин скончался в ночь на 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Юрию Ревякину было 54 года, причиной скоропостижной смерти главы района стал инфаркт.

«Юрий Михайлович направлял все свои силы на развитие Новопокровского района. И горько осознавать, как много он бы успел еще сделать. Мы все сохраним светлую память о Юрии Михайловиче как об искреннем, порядочном человеке, неравнодушном к заботам земляков», — говорится в телеграмме с соболезнованиями. Направленной губернатором Вениамином Кондратьевым.

Юрий Ревякин — уроженец Кубани, г. Кропоткина. С 2009 года до 2016 он работал в должности главы администрации Ильинского сельского поселения, затем перешёл на должность начальника управления сельского хозяйства Новопокровского района. В 2017 году занял пост главы Новопокровского района.