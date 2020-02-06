Воронеж, , 10:41 — REGNUM Перенести памятник Ленину с площади Ленина в центре Воронежа, а саму площадь переименовать в очередной раз предложили общественники в Воронеже.

Предложение прозвучало 4 февраля на презентации сборника «Почва и крона», редакторами-составителями которого выступили профессор ВГУ Аркадий Минаков, литератор Геннадий Литвинцев, публицист Святослав Иванов. Один из очерков сборника посвящён первому воронежскому воеводе Семёну Сабурову, и, в частности, в нём говорится о том, что в Воронеже нет ни памятника, ни памятного знака в честь «основателя города».

Как написал в своём Facebook один из участников презентации Юрий Лукин, на встрече обсуждался опыт Белгорода, где «власти сумели преодолеть политические фобии и в одну ночь с главной городской (Соборной) площади увезли Ильича на соседний бульвар, освободив место для знака города Воинской славы. В воздухе витает идея переноса типового памятника Ленину с одноимённой площади на Советскую, с одновременной заменой его монументальной композицией основателю Воронежа Семёну Сабурову и возвращением исторического названия «Староконная площадь». Также общественники предполагают, что памятный знак должен появиться и перед Воронежским государственным университетом — с цитатой из Разрядной книги об основании Воронежа.

Однако инициатива (которую продвигают, кстати, уже не в первый раз) встретила критику. Так, «Блокнот Воронеж» привел комментарий историка Николая Сапелкина.

«Те люди, что предлагают перенести памятник Ленину, как обычно, делают это несвоевременно. Видя ситуацию на Украине, они, возможно, хотят повторения украинского сценария и в России. Но напомню, что «ленинопад» на Украине привёл не только к хаосу в обществе, но и к переформатированию республики. А в России может привести к нашему «поражению» в борьбе за священные камни Второй мировой войны. Если мы откажемся от нашего прошлого, предадим память погибших за страну, то будем вечно каяться перед всем миром, пока не исчезнем с мировой карты. Спросите, при чём тут Ленин? Ленин создал ту страну, которую мы отстаивали в Великой Отечественной войне. И люди, которые хотят его снести, нападают на Ленина — Сталина, слава богу, не имеют поддержки в обществе», — считает историк.

В то же время Сапелкин не исключает, что в будущем памятник Ленину может быть перемещён, например, к зданию №12 на площади Ленина (бывший Совнархоз).

Как напоминает ИА REGNUM, вопрос переноса памятника Ленину с центральной площади города поднимался не раз, однако поддержки у горожан эта идея не находила. Так, с предложением заменить Ленина на памятник Сабурову в 2015 году выступил заведующий кафедрой дизайна ВГАСУ Евгений Барсуков. В октябре 2019 года, когда эта тема обсуждалась вновь, власти запустили опрос воронежцев о том, памятник кому должен стоять на главной площади города — тогда большинство горожан высказались за то, что памятник Сабурову нужен, однако памятник Ленину должен остаться на прежнем месте.