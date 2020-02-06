Рязань, , 10:43 — REGNUM Посылку с сильнодействующими веществами изъяли в почтовом отделении Рязани. За международным отправлением пришёл житель города, который не смог предоставить разрешительные документы на препараты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Центрального таможенного управления.

В посылке находились таблетки и ампулы с жидкостью, содержащие сильнодействующие компоненты группы анаболических стероидов. Общий вес препаратов составил 55,8 грамма. Поскольку получатель отправления не предоставил разрешительных документов, вещества изъяли.

Сотрудники Тульской таможни возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда через таможенную границу Таможенного союза сильнодействующих веществ». Наказание предусматривает лишение свободы до семи лет с штрафом в размере до одного миллиона рублей.