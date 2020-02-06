Москва, , 10:36 — REGNUM Сотрудники МЧС России начнут носить жетон спасателя. Также у них появится удостоверение личности спасателя. Соответствующий приказ вступает в силу с 14 февраля 2020 года, сообщается на сайте МЧС.

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На жетоне размером будет написано слово «Спасатель», ФИО, группа крови и резус-фактор сотрудника МЧС. Его можно носить на металлической цепочке на груди или на руке в виде браслета.

В книжку спасателя будут вноситься сведения о выполнении сотрудником аварийно-спасательных работ, а также готовности спасателя выполнять свои обязанности, подтвержденные аттестацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году подразделения МЧС спасли более 250 тыс. человек.

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