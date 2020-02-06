Варшава, , 10:35 — REGNUM Разработчики Chernobylite выпустили крупное сюжетное обновление для своей игры. Оно называется «Старый друг», сообщалось 5 февраля на официальной странице проекта в Steam.

Обновление добавит в игру несколько сюжетных заданий и уникальных событий. Разработчики также улучшили оптимизацию проекта и исправили ряд багов (ошибок).

Напомним, Chernobylite — это игра от польской студии The Farm 51. Сейчас её можно запустить только в «раннем доступе» Steam.

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