Усть-Каменогорск, Казахстан, , 10:33 — REGNUM По подозрению в коррупции задержаны два руководителя акимата (администрации) Восточно-Казахстанской области, сообщили 6 февраля в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начато в отношении заместителя главы управления сельского хозяйства и руководителя юридического отдела областного акимата.

Оба чиновника подозреваются в получении взятки в размере 35 млн тенге ($92,5 тыс.) за оказание содействия в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса на 2017−2021 годы».

Напомним, в январе 2019 года антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области начала досудебное расследование в отношении руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования областного акимата.

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