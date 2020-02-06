Варшава, , 10:28 — REGNUM На PC состоялся релиз приключенческой игры The Blind Prophet. Об этом сообщалось 5 февраля на официальном YouTube-канале студии Ars Goetia.

The Blind Prophet доступна в онлайн-магазинах Steam и GOG. Позднее разработчики планируют портировать её на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и мобильные устройства.

Главный герой The Blind Prophet — апостол Варфоломей, отправившийся в небольшой городок Ротборк ради проведения расследования. Вскоре протагонисту откроются страшные тайны этого места.

Читайте ранее в этом сюжете: Редкий меч из World of Warcraft продали в реалити-шоу «Звёзды ломбарда»

Читайте развитие сюжета: «Старый друг»: для игры Chernobylite вышло крупное сюжетное обновление