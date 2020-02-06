Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Екатеринбургские дороги оказались посыпаны рекордным в эту зиму количеством противогололёдной смеси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В ночь на 6 февраля 2020 года коммунальщики высыпали 153 тонны смеси «Бионорд» на проезжую часть города

Кроме того, не были забыты и пешеходные зоны. Для этого работники разбросали 27 тонн мелкофракционной щебёнки.

Как сообщало ИА REGNUM, после оттепели в Екатеринбург вновь вернулась зимняя погода. В городе активно идёт снег, в ближайшие дни ожидается похолодание.

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