Екатеринбург, 6 февраля 2020, 10:25 — REGNUM Екатеринбургские дороги оказались посыпаны рекордным в эту зиму количеством противогололёдной смеси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В ночь на 6 февраля 2020 года коммунальщики высыпали 153 тонны смеси «Бионорд» на проезжую часть города
Кроме того, не были забыты и пешеходные зоны. Для этого работники разбросали 27 тонн мелкофракционной щебёнки.
Как сообщало ИА REGNUM, после оттепели в Екатеринбург вновь вернулась зимняя погода. В городе активно идёт снег, в ближайшие дни ожидается похолодание.
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