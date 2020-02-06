Ставрополь, , 10:24 — REGNUM Власти Ставрополья направят 220 млн рублей на капитальный ремонт Шпаковского группового водовода, снабжающего водой 13 населенных пунктов. Реализация проекта позволит избавить от дефицита воды более 30 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Отмечается, что Шпаковский групповой водовод был построен в 70-х годах ХХ века и к настоящему времени износился более чем на 90%. Это не позволяет эксплуатировать его в полную силу и подавать воду под нужным давлением.

Модернизация водовода начнется в марте текущего года и затронет участок протяженностью около 36 км. В министерстве заверили, что ремонтные работы будут проводиться без отключения водоснабжения потребителей.

В случае успешной реализации проекта стабильным водоснабжением будут обеспечены 33 тысяч жителей сел Бешпагир, Грачевка, Красное, Спицевка, Старомарьевка, хуторов Базовый, Кизилов, Лисички, Нагорный и Ямки Грачевского района, а также села Надежда, поселка Новый Бешпагир и хутора Ташла Шпаковского района.