Цхинвал, , 10:26 — REGNUM Гражданина РФ, объявившего сбор денег на памятник российским миротворцам, генеральная прокуратура Южной Осетии обвинила в мошенничестве. Об этом 5 февраля сообщил генпрокурор республики Урузмаг Джагаев на отчетном собрании, сообщает агентство «Рес».

"На сайте фонда «Верность» в сети интернет было размещено обращение о сборе денежных средств для строительства Мемориального комплекса в честь российских миротворцев, героически погибших во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года, в селе Зар Цхинвальского района», — рассказал Джагаев.

Он отметил, что на счета фонда стали поступать денежные средства, в том числе от нескольких губернаторов Российской Федерации. Но никто в администрацию Цхинвальского района за разрешением на строительство мемориала не обращался, а в селе никакие работы по возведению комплекса не начинались.

Следователями Генпрокуратуры установлено, что фонд «Верность» учрежден гражданином России Арменом Б. Его деятельность была признана мошеннической, материалы дела переданы в генеральную прокуратуру РФ.