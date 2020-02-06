Москва, , 10:16 — REGNUM В Москве на ВДНХ 11 февраля состоится лекция «Четыре главных факта об онкологии». Приглашаются все желающие, сообщается на портале мэра столицы.

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Лекция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Лекцию о факторах риска развития онкологии и влияния их на организм человека прочитает главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

Врач расскажет, как снизить риск развития рака, почему врачи стремятся выявить болезнь на ранней стадии и кто должен проходить ежегодные обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, важнейшая мера пpoфилaктики вoзникнoвeния злокачественной oпyхoли — это здopoвый oбpaз жизни и peгyляpнoe медицинское oбcлeдoвaниe.

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