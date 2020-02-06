Тюмень, , 10:15 — REGNUM Часть эвакуированных в санаторий под Тюмень туристов из Китая пожаловались на условия перелёта. Об этом пишет портал 72.ru.

Одна из туристок жительница Благовещенска, заявила, что комфорта на борту военного самолёта не ощутила. Якобы вместо нормального туалета было лишь ведро. При этом перелёт из Уханя в Тюмень занял больше 10 часов.

Также она отметила, что в салоне люди сидели тесно. При этом отметила, что в полёте пассажирам регулярно выдавали маски и измеряли температуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Тюменская область приняла 144 туристов из Китая, в том числе четверых детей. 14 дней они будут на карантине в одном из санаториев под Тюменью.