Махачкала, , 10:23 — REGNUM Третий международный фестиваль гастрономического туризма Visit Dagestan 2020 состоится в Дагестане в апреле текущего года. На нем планируется в том числе провести соревнования поваров и барбекю-фестиваль с участием зарубежных гостей, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе правительства республики.

«Проведение фестиваля в преддверии туристского сезона станет хорошим событийным мероприятием для позиционирования Дагестана как региона, привлекательного для туристов», — приводятся в сообщении слова первого вице-премьера республики Анатолия Карибова.

Организаторы фестиваля планируют провести индивидуальные и командные соревнования поваров, тематические бизнес-ланчи, соревнования среди местных команд в номинации «Лучшее заведение общественного питания в Республике Дагестан».

В рамках мероприятия также состоятся выставка-конкурс изделий национальной кухни дагестанских народов, барбекю-фестиваль с участием кулинаров из Дагестана и зарубежных стран, а также «Фиш баттл» и мастер-класс по изготовлению гостями фестиваля рыбных блюд своих стран. Для гостей республики предусмотрена экскурсионная программа.