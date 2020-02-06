Брянск, , 10:11 — REGNUM Брянская область заслуживает стать столицей Форума регионов России и Белоруссии, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом на своей странице в социальной сети вечером 5 февраля написал губернатор Александр Богомаз.

Глава региона прокомментировал решение спикера Совфеда о проведении Форума регионов России и Белоруссии в Брянске, которая поручила сенаторам от Брянской области проработать этот вопрос. Планируется, что регион примет гостей в 2021 году.

«Будем очень рады, если масштабное мероприятие, в котором принимают участие президенты двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко, состоится именно в Брянской области!» — подчеркнул глава региона.

Первый Форум регионов Белоруссии и РФ состоялся в 2014 году в Минске и там же он пройдёт в 2020 году.