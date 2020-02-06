Ярославль, , 10:05 — REGNUM В Ярославской области отсутствует дефицит медицинских масок. Об этом сообщили в Ярославском УФАС.

Аптека

«По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области запас медицинских масок в лечебных учреждениях составляет 1 926 000 штук. Запас медицинских масок в аптечных организациях и у оптовых поставщиков в среднем от 8 до 12 тысяч масок соответственно», — сообщили в ярославском УФАС.

Антимонопольщики зафиксировали колебания цен на маски, причем как рост, так и снижение. Аптекам рекомендовано сделать запасы.

«С целью предотвращения возникновения в Ярославской области дефицита масок рекомендовано создание в аптечных организациях резерва масок в количестве 2000 штук», — сообщили в ярославском УФАС.