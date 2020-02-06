Ульяновск, , 10:03 — REGNUM В Новоспасском районе Ульяновской области может быть возбуждено уголовное дело после прокурорской проверки проведённых работ по благоустройству дворов. В ведомстве считают, что в одном из дворов часть работ сделана руками жильцов, а не силами подрядчика, сообщается на сайте прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в июле 2018 года одна из территориальных общественных организаций местного самоуправления заключила с частной фирмой договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

«За сумму в более чем 1 млн рублей фирма обязалась реализовать мероприятия по монтажу и покраске ограждений, установке скамеек, укладке тротуарной плитки. Вместе с тем прокуратурой выяснено, что в реальности работы по разбору старых изгородей и монтажу новых вплоть до ноября 2019 года проводили сами жильцы ТОС», — отмечают в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в актах частной фирмы «были отражены заведомо ложные сведения о якобы реализации данных мероприятий в соответствии со сметой». Причинённый региональному и муниципальному бюджетам ущерб оценён в 600 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области буду усилены меры по повышению качества благоустройства территорий. Речь, в частности, идёт об установлении сроков реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние дворов и территорий. В 2020 году в Ульяновской области планируется благоустроить 100 дворовых территорий.

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