6 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

В курортной жемчужине Китая сегодня непривычно пусто. О том, как живёт Хайнань в условиях коронавируса.

Ольга Демиденко, , 10:35 — REGNUM Город Санья, провинция Хайнань, Китай. Один из самых востребованных курортов в АТР. Январь и февраль здесь традиционно — «высокий сезон», на пляжах буквально яблоку негде упасть, к отелям день и ночь подъезжают автобусы, доставляющие туристов из аэропорта. Сейчас Санья выглядит совершенно необычно. Карантин, объявленный в связи с коронавирусом, не обошел и курортную жемчужину Китая. Пляжи, отели, улицы, бассейны с голубой водой, рестораны и кафе пусты. О том, как живет Санья в условиях карантина, рассказал Михаил Демиденко, предприниматель из России, живущий в Китае 11 лет.

Маски в Санье снимают только во время обеда © Михаил Демиденко

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Михаил Демиденко Лифт в жилом доме в городе Санья: салфетки и зубочистки — так жильцы заботятся друг о друге — чтобы не трогать кнопки руками © Михаил Демиденко Пустые улицы и парки Саньи © Михаил Демиденко Пустые пляжи Саньи © Михаил Демиденко Пустые пляжи Саньи © Михаил Демиденко Пустые пляжи Саньи © Михаил Демиденко «Я живу в Китае 11 лет, включая время учебы в университете. Но таким пустым Санью не видел ни разу. Я вообще этот город не видел малолюдным. Здесь всегда очень оживленно, очень весело. Сейчас — не так. Это грустно, конечно. Все ждут окончания карантина. Но ситуацию все — и китайцы, и иностранцы воспринимают спокойно. Так получилось. Власти принимают все возможные меры. Значит, скоро всё закончится, жизнь войдет в привычное русло».

На Хайнане, по словам Михаила, как и во всём Китае, принимаются беспрецедентные меры по недопущению распространения вируса.

Михаил Демиденко «Закрыты бассейны, закрыты кафе, рестораны. Город продезинфицирован буквально насквозь! Я даже не знаю, смогла бы какая-то другая страна принять такие меры, так мобилизоваться в столь короткое время. Здесь, так же как и в России, поначалу нашлись те, кто принялся зарабатывать на вирусе, например на продаже масок. Но подобные вещи были очень быстро пресечены. Да и сами китайцы к таким людям относятся крайне негативно».

Несмотря на карантин, в Санье остается немало иностранцев — кто-то здесь живет и работает, кто-то решил не прерывать отдых. Нашлись и туристы, вынужденно оставшиеся на острове.

Тех, кто живет, работают в Китае, не может не волновать волна синофобии, распространяющаяся в разных странах. И Россия не исключение.

В Санье сегодня солнечно. Впрочем, здесь солнечно почти круглый год. Дальневосточники, давно полюбившие Хайнань за доступный и качественный отдых, скучают по острову.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа закрыта граница Китая и России на Дальнем Востоке, остановлены почти все авиаперелеты, автобусные и железнодорожные туры. Из эпицентра эпидемии — провинции Хубэй — эвакуированы российские граждане. Организованные группы российских туристов были эвакуированы из Китая, в том числе с острова Хайнань. Туроператоры выразили готовность вернуть им деньги.