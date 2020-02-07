Москва, 7 февраля 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 февраля: Красная армия освобождает города.

Читайте также: Война: советская авиация бомбардирует противника в Хельсинки

7 февраля 1943 года Красная армия освободила Азов и Батайск в Ростовской области, Короча в Белгородской области, Фатеж в Курской области.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1801.

Читайте ранее в этом сюжете: Война: завершилась Торопецко-Холмская наступательная операция. Радио REGNUM