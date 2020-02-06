Москва, , 10:00 — REGNUM Ночь с 5 на 6 февраля в столице России оказалась наиболее холодной с начала нынешней зимы. Об этом 6 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это именно так. В Москве минимальная температура опустилась до минус 7,8 градуса», — приводит «Интерфакс» слова Леуса по поводу того, явилась ли прошедшая ночь самой холодной в Москве в начала текущей зимы.

Также он отметил, что данная температура воздуха на один градус ниже, чем это было зафиксировано 24 января текущего года, когда в Москве была предыдущая ночь, считавшаяся самой холодной за нынешнюю зиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в четверг, 6 февраля, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха составит −4… −2 °С.