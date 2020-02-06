Москва, , 09:54 — REGNUM В российских соцсетях и мессенджерах распространяется истерика по поводу коронавируса. Информацию изучил и обобщил Эксперт ЭИСИ Илья Ремесло.

«Когда сгорел ТЦ «Зимняя Вишня», появилось много «дочерей офицеров», которые бегали по соцсетям с рассказами про сотни и тысячи жертв, создавали специальные аккаунты для наведения паники. Потом внезапно оказалось, что очень многие из «дочерей офицеров» являются гражданами Украины, а главный украинский «пранкер Вольнов» целенаправленно обзванивал морги и сообщал о «сотнях жертв», — пишет сотрудник Экспертного института социальных исследований на своей странице в социальной сети.

«С коронавирусом, похоже, повторяется та же история — в региональных вотсапах и телеграме массово рассылаются однотипные сообщения о заболевших коронавирусом. Но кто же их авторы? Предлагаю вашему вниманию скриншоты таких типичных «панических сообщений» в чатах телеграма Тюмени (где как раз проводится карантин и иные профилактические мероприятия), Томска, Магнитогорска, Краснодара и иных областях России. Общий смысл сообщений «дочери офицера», как сами видите — «у меня уже друзья заболели, пора валить». Отправитель сообщений — внезапно, некто Олег Игнатенко из украинского города Львов.

Подобная картина наблюдается и в WhatsApp. В различных городских и районных чатах массово рассылают панические обращения в духе «а власти скрывают!». Особенно сильное распространение этот паникерский спам получает в родительских чатах, в связи с естественной обеспокоенностью родителей за здоровье своих детей.

Впрочем, речь идет не только об анонимных интернет-провокаторах. Украинские СМИ тоже стараются как могут, причем аж с 22 (!) января, когда в украинском «Обозревателе» был опубликован материал о том, что смертельный коронавирус уже добрался до России.

Еще одно украинское издание «Диалог» сообщает нам: «в России готовится к приостановке работы завод «Камаз» из-за вспышки смертельного коронавируса в КНР. Без китайский комплектующих работа важнейшего оборонного предприятия РФ невозможна».

«И это очень плохо для России», — уверен блогер Эль Мюрид».

Ему вторит достаточно крупное украинское СМИ «Новое Время», грозя России «эпидемией коронавируса, чьи глобальные экономические последствия ударят по России больше всего… что явно усилит общественную обеспокоенность и недоверие к корыстолюбивой власти», — отмечает Илья Ремесло.

«Цель всех этих информационных диверсий, как и в случае с «Зимней Вишней», ставится совершенно определенная: вбросить фейк, навести панику, запугать. Примерно тем же самым (и из тех же мест) занимаются телефонные террористы, которые «минируют» различные учреждения в России уже третий месяц подряд. Убедительно призываю всех не поддаваться на эту искусственно создаваемую панику. Не стоит играть на руку украинским интернет-террористам, проверяйте любую «шокирующую» информацию, которую встречаете в мессенджерах или соцсетях», — завершает свое исследование эксперт ЭИСИ.