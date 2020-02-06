Омск, , 09:53 — REGNUM В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом. В частности, в ведомстве заверили, что вероятность заразиться коронавирусом в Омской области минимальна.

В регионе нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания. По словам замминистра здравоохранения области Ольги Богдановой, граждане Китая, прибывшие в регион в январе-феврале, и граждане России, отдыхавшие или работавшие в Китае, здоровы.

«Инфекция не зарегистрирована в регионе. Вероятность завоза существует, но она невелика», — подчеркнула Богданова.

Как передаёт Ngs55.ru, в настоящее время в инфекционной больнице «для профилактики» остаются 15 человек.

Также Ольга Богданова призвала омичей проявить человечность к гражданам Китая и не нагнетать обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, Омская область пытается спастись от коронавируса.