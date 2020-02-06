Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Полицейские Северной столицы задержали четырех подозреваемых в распространении наркотиков «из рук в руки», а также хранили оружие и боеприпасы. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержаны четверо активных участников организованной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории города и Ленинградской области.

Среди задержанных мужчин оказался 40-летний организатор группировки, который работал на станции техобслуживания в городе Пушкине. Во время обыска его рабочего места, было обнаружено и изъято психотропное вещество «амфетамин» массой около 712 граммов, а также два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, и патроны.

Помимо него правоохранительным органам удалось задержать трех его соучастников — предполагаемых наркосбытчиков. Во время обысков их квартир в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области оперативниками обнаружено и изъято около 300 граммов амфетамина и около 5 граммов растительных наркотиков. К слову, у одного из них также были обнаружены и изъяты боеприпасы.

«Ранее в отношении задержанных уже были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконный оборот наркотических средств» и статьей «незаконное хранение наркотических средств», — говорится в сообщении.

В отношении троих задержанных были возбуждены очередные уголовные дела по факту «покушения на незаконный оборот наркотических средств». Все четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.