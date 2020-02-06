Москва, , 09:51 — REGNUM Москвичей и гостей столицы 14 февраля приглашают отметить День всех влюбленных на ВДНХ. Для гостей подготовлена праздничная программа, сообщается на портале мэра столицы.

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В День святого Валентина на ВДНХ можно будет устроить свидания в формате speed dating, увидеть театральную постановку о любви, посетить мастер-классы по созданию причесок.

В течение дня аниматоры будут выдавать всем гостям катка светящиеся наклейки в виде сердца. Также пройдет акция по обмену открытками-валентинками и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню святого Валентина в одном из крупнейших океанариумов в Европе «Москвариуме» пройдет фестиваль «Влюбленные в океан».

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