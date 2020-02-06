Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM В Екатеринбурге открыли свердловское отделение Российского экологического общества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отделение возглавил депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев. По словам парламентария, Свердловская область уже испытывет на себе последствия климатических изменений, и поэтому данную тему нельзя отбросить в сторону.

«Некоторые эксперты говорят, что точка невозврата уже пройдена, другие — более оптимистичны», — сказал глава отделения.

Свердловское подразделение ставит своей целью объединение экологических активистов со всего региона, чтобы они были услышаны властью. Также в планах отделения — организация просветительских акций, уроков и вебинаров для детей и взрослых.

Кроме того, планируется проводить мониторинг экологической ситуации в регионе и «обеспечивать экспертное сопровождение природосберегающих проектов»,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали экологический совет при главе города Александре Высокинском. Градоначальник призвал общественников «не политизировать» свою деятельность.

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