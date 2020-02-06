Волгоград, , 09:47 — REGNUM Первый в 2020 году рейс выполнил вертолёт санитарной авиации по маршруту Волгоград — Старая Полтавка и обратно. Пациента доставили в областной кардиоцентр, сообщили 6 февраля в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Санитарный вертолет «Ансат» выполнил перелёт по 300 км в обе стороны. «Крылатая скорая» может работать в круглосуточно при благоприятных погодных условиях — для перевозки больных задействованы 25 специалистов: врачи скорой медицинской помощи, анестезиологи-реаниматологи, анестезисты, фельдшеры.

В 2019 году вертолёт совершил 269 вылетов, в том числе были эвакуированы 56 детей.