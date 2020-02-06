Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Полицейские пресекли попытку группы аферистов снять со счета умершего петербуржца чуть более полмиллиарда рублей по поддельным документам. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Задержание участников противоправной схемы, намеревавшихся получить 580 миллионов рублей по фиктивным документам на наследство, состоялось 3 февраля в офисе одного из банков на Шпалерной улице Петербурга.

По версии полиции, 56-летний житель Башкирии, который также был задержан в тот день, вовлек в соучастие номинального гендиректора нескольких юридических лиц из Московской области, а также работника службы безопасности одного из петербургских банков и жителя города Сочи, находящегося в розыске за кражу в Краснодарском крае.

Аферисты предоставили в банк ряд поддельных документов — право на наследство от имени 50-летнего москвича и его свидетельство о смерти (мужчина действительно умер в прошлом году), которые позволяли получить крупное наследство жителю Московской области.

«Однако их противоправные действия были пресечены, и они не смогли довести свой умысел до конца, так как в банке выявили истинное происхождение подложных документов», — отмечают в ведомстве.

В отношении несостоявшегося лже-наследника возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Он и предполагаемый организатор противоправной схемы задержаны. Расследование продолжается.