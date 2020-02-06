Шанхай, Китай, , 09:39 — REGNUM Подготовка к Третьей Китайской международной выставке (CIIE) будет проходить посредством бесконтактных мер вроде телефонных разговоров, видеозвонков и электронных сообщений в связи с эпидемией коронавируса в Китае, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Горячая линии выставки продолжит предоставлять двуязычные консультации на китайском и английском языках касательно предстоящей выставки, инвестиций и форумов, сообщили в оргбюро CIIE-2020. Выставочные площадки вроде Национального выставочного центра в Шанхае в настоящее время не закрыты на карантин. Третья выставка CIIE должна пройти в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Напомним, что Вторая Китайская международная выставка CIIE прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября 2019 года. Более 3000 предприятий из 150 стран и регионов мира приняли в ней участие.

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