Пекин, , 09:38 — REGNUM В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян еще один житель умер от коронавируса 2019-nCoV. Об этом 6 февраля сообщает центр по контролю над заболеваниями китайского региона.

По информации центра, в Хэйлунцзян уже 227 случаев инфицирования вирусом. Из них 22 человека находятся в очень тяжелом состоянии.

Также сообщается, что более 3,2 тыс. жителей провинции, которые имели контакт с зараженными, помещены в карантин. У 222 человек наблюдаются симптомы, характерные для нового коронавируса.

Напомним, по официальной статистике, число инфицированных, которые выписались из больницы, в провинции Хэйлунцзяне составляет семь человек.

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