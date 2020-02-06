Киев, , 09:34 — REGNUM На Украине 25-летний гражданин Бразилии приговорён к 10 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков, сообщила 5 февраля пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчину задержали 22 октября 2018 года в помещении международного аэропорта «Киев» при попытке провезти на Украину четыре килограмма кокаина. Наркотики обнаружили во время досмотра в двойном дне чемодана осуждённого.

Соломенский суд Киева приговорил гражданина Бразилии к 10 годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР правоохранители задержали местного жителя, у которого нашли сырьё для изготовления наркотиков на сумму 500 тыс. рублей.

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