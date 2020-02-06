Ташкент, , 09:31 — REGNUM Государственный строительный контроль в Узбекистане будет дифференцирован по категориям рисков и функционального назначения объектов. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики от 5 февраля, сообщает «Газета.uz».

Усовершенствованный порядок государственного строительного контроля планируется ввести с 1 апреля 2020 года. Отмечается, что требования госконтроля теперь будут определяться категорией рисков и назначением объектов.

В частности, для индивидуального жилищного строительства исключаются обязательные требования по экспертизе проектной документации, авторского надзора и государственного строительного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Узбекистане было создано министерство строительства. Новое ведомство займется проведением единой политики в сфере строительства и внедрения энергосберегающих проектов.