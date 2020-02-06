Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM В екатеринбургском посёлке Исток три новые улицы обрели свои имена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Теперь на территории города появятся улицы Дроздовая, Купавок и Беличья. Они находятся в юго-восточном районе города.

Новые имена были присвоены согласно постановлению, подписанному и.о. мэра Екатеринбурга Александром Ковальчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Александр Высокинский призвал отказаться от переименований объектов городской топонимики. По мнению градоначальника, лучше остановиться на присвоении имён новым объектам.

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