Шэньчжэнь, Китай, , 09:24 — REGNUM Госпиталь Шэньчжэньского университета установил инфракрасные 5G-сканеры для замера температуры тела пациентов, сообщает 6 февраля газета China Daily.

Кода пациенты проходят в зал для замены температуры, температуры их тела замеряется практически мгновенно, что значительно ускоряет и автоматизирует процедуру. Устройство способно единовременно замерять температуру восьми человек на двух квадратным метрах.

Еще 31 января госпиталь улучшил и расширил 5G-сеть госпиталя. В связи с этим 3 февраля всю ночь осуществлялся монтаж нового прибора, чтобы на утро он уже вступил в строй. По данным на 4 февраля, а госпитале наблюдалось 289 больных коронавирусом и 878 их тесных контактов.