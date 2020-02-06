Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбурге начальника управления по организации дорожного движения администрации города Сергея Прошина после обысков, которые прошли в управлении, и допроса госпитализировали, сообщает orengrad.ru со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По данным СМИ, во время следственных мероприятий Сергею Прошину стало плохо, а после допроса чиновника доставили в больницу им. Пирогова с подозрением на гипертонический криз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в офисе управления по организации дорожного движения мэрии Оренбурга прошли обыски. Официального комментария правоохранительных органов до сих пор нет.

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