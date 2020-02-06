Владивосток, , 09:16 — REGNUM Пресс-служба УМВД Приморского края официально отрицает факт ареста начальника уголовного розыска ОВД Хасанского района подполковника полиции Романа Говорухи. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

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«В ряде СМИ размещена информация о якобы имевшем место задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району. Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально сообщает, что задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России подозревает Говоруху в причастности к убийству местного предпринимателя. Напомним, ранее пресс-служба УМВД Приморья уклонялась от комментариев по поводу обнародованной информации, что сотрудники уголовного розыска МО МВД «Кавалеровский» занимались пытками и истязаниями граждан.