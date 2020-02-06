Москва, , 09:12 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский считает, что законопроектом, исключающим завышение цен на лекарства аптеками, «Единая Россия» сама себя дискредитирует. Ироничный комментарий эксперт опубликовал на своих интернет-ресурсах:

«Милая «ЕР», просто брависсимо тебе за законопроект против завышения цен в аптеках! Теперь тебе, моя дорогая, предстоит разработать перечень препаратов и медицинских средств, цены на которые ты собираешься контролировать, утвердить перечень требований к оптовикам, но главное, внести изменения в действующее законодательство (ГК РФ, УК РФ, Закон о предпринимательстве и проч). Про контроль продовольственных цен при правительстве Зубкова напомнить?

И ещё. Твои инициативы, любимая, приведут не к стабилизации цен на фармацевтический ассортимент, а к его дефициту. Бизнес наш пуглив и предпочтёт вовсе не связываться с продукцией, за которую могут настучать по кумполу. А мы снова будем бегать по аптекам в поисках нужных таблеток и изделий. Обожаем тебя. Лучшего способа для самодискредитации не найти».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий исключить завышение аптеками цен на лекарства и медицинские изделия, подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Как пояснил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, речь идёт о поправках в федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей.

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