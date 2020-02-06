Москва, , 09:11 — REGNUM Российская система качества (Роскачество) проверила продающиеся в российских магазинах презервативы и обнаружила в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка, говорится в сообщении ведомства.

Так, были исследованы 17 образцов презервативов из натурального латекса популярных марок, произведенных в РФ, КНР, Таиланде, Германии, США и Малайзии.

Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, изопропилового спирта — в двух изделиях.

По результатам испытаний Росздравнадзор проведет необходимые мероприятия в отношении тех производителей, у которых была выявлена не соответствующая нормам продукция, добавили в Роскачестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество дало советы потребителям, как правильно подобрать надежные презервативы.

Правильно подобранный по материалу изготовления, размеру и текстуре барьерный контрацептив «гарантирует не только комфорт в использовании, но и защиту от заболеваний, передающихся половым путём», включая наиболее опасные ВИЧ и гепатит.

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