Нур-Султан, , 09:10 — REGNUM При администрации президента Казахстана создан Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ. Об этом 6 февраля написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, руководителем нового Центра назначен замглавы администрации президента по социально-экономическим вопросам Тимур Сулейменов. Уали уточнил, что работа центра будет направлена на экспертизу и разработку предложений по ускоренной реализации реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ. По его словам, центр будет работать на общественных началах.

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