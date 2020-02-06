Куньмин, Китай, , 09:07 — REGNUM Крупнейший рынок свежих цветов Азии на юго-западе Китая прекратил свою работу в связи с эпидемией нового коронавируса в Поднебесной, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Цветочный рынок «Доунань» расположен в городе Куньмин, столице провинции Юньнань. С 26 января рынок приостановил торговлю цветами и растениями, а также туристические услуги и услуги общепита во имя недопущения распространения вируса.

Будучи фактически барометром китайского рынка цветов, рынок «Доунань» в 2019 году обеспечил объем продаж свежих цветом в районе 9,23 млрд единиц на сумму 7,44 млрд юаней (около $1,07 млрд).